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Устина Ивановна

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Место рождения

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1738 и 1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.05.1737

Муж: Савва Кириллович

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1738 и 1742
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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