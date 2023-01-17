Устина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1738 и 1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1737
Муж: Савва Кириллович
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1738 и 1742