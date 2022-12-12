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Кирилл Фаддеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1737

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаддей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Савва Кириллович

Мать ребёнка: 1-я Фадеева

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
21.01.1724

Жена: Екатерина Семеновна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1724

Дочь: Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1732

Сын: Александр Кириллович

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Фадеева

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1737
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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