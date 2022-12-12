Кирилл Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фаддей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Савва Кириллович
Мать ребёнка: 1-я Фадеева
Бракосочетание
21.01.1724
Жена: Екатерина Семеновна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1724
Дочь: Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Кириллович
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Александр Кириллович
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Фадеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1737