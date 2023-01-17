Каллиник Саввич
Место рождения
Дата рождения09.08.1743
Дата смерти12.07.1747
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1743
Отец: Савва Кириллович
Мать: Ефросиния Марковна
Крещение
09.08.1743
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
12.07.1747
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
12.07.1747