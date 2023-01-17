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Каллиник Саввич

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

09.08.1743

Дата смерти

12.07.1747

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1743

Отец: Савва Кириллович

Мать: Ефросиния Марковна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
09.08.1743
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
12.07.1747
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
12.07.1747
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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