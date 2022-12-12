Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти08.09.1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Тимофей Леонтьевич
Мать: Ульяна Софониевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Саввич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Конон Семенович
Отец ребёнка: Семен Саввич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Семен Саввич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Саввич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.09.1782
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
08.09.1782