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Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

08.09.1782

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Тимофей Леонтьевич

Мать: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Саввич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Конон Семенович

Отец ребёнка: Семен Саввич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Семен Саввич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Саввич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Саввич

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
08.09.1782
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
08.09.1782
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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