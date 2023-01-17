Тимофей Семенович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Семен Саввич
Мать: Евдокия Тимофеевна
Крещение
02.02.1804
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Марья Трофимова (сельцо Люткино вотчины Орлова)
Рождение ребёнка
21.01.1807
Сын: Макар Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Наумовна
Крещение
28.07.1807
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1809
Сын: Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Наумовна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Наумовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно