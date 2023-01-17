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Тимофей Семенович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Семен Саввич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
02.02.1804
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Марья Трофимова (сельцо Люткино вотчины Орлова)
Рождение ребёнка
21.01.1807

Сын: Макар Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Наумовна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
28.07.1807
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1809

Сын: Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Наумовна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Наумовна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Наумовна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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