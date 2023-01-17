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Конон Семенович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Семен Саввич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мария Кононовна

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
02.02.1804

Сын: Григорий Кононович

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.08.1807

Сын: Прохор Кононович

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Кононович

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Петровна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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