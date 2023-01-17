Конон Семенович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Семен Саввич
Мать: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мария Кононовна
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1804
Сын: Григорий Кононович
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1807
Сын: Прохор Кононович
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Кононович
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно