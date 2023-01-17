Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мария Кононовна

Отец ребёнка: Конон Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
02.02.1804

Сын: Григорий Кононович

Отец ребёнка: Конон Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.08.1807

Сын: Прохор Кононович

Отец ребёнка: Конон Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Кононович

Отец ребёнка: Конон Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Семенович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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