Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мария Кононовна
Отец ребёнка: Конон Семенович
Рождение ребёнка
02.02.1804
Сын: Григорий Кононович
Отец ребёнка: Конон Семенович
Рождение ребёнка
09.08.1807
Сын: Прохор Кононович
Отец ребёнка: Конон Семенович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Кононович
Отец ребёнка: Конон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно