Акилина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Между 1821 и 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Еремей Семенович

Отец ребёнка: Семен Саввич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
16.01.1806
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Саввич

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1821 и 1829
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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