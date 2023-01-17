Акилина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиМежду 1821 и 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Еремей Семенович
Отец ребёнка: Семен Саввич
Крещение
16.01.1806
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1821 и 1829