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Григорий Семенович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

Между 1842 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Семен Саввич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
03.02.1805

Жена: Анна Васильевна

Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
21.04.1809
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
?.05.1830

Сын: Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1842 и 1849
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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