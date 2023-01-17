Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиМежду 1842 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Семен Саввич
Мать: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
03.02.1805
Жена: Анна Васильевна
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Крещение
21.04.1809
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
?.05.1830
Сын: Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1842 и 1849