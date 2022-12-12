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Иван Семенович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Семен Саввич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Неонилла Андреевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
16.01.1806

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Неонилла Андреевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Неонилла Андреевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Неонилла Андреевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонилла Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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