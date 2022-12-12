Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Семен Саввич
Мать: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1806
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Неонилла Андреевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Неонилла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонилла Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно