Неонилла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.01.1806
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно