Неонилла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеонилла Андреевна

Неонилла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
16.01.1806

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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