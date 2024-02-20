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Потримай Иван Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1818

Дата смерти

16.11.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Потримай Андрей Ефимович

Мать: Потримай Акулина Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Потримай Харитон Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Потримай Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Потримай Тихон Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Потримай Николай Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Сын: Потримай Петр Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евкова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1858

Сын: Потримай Василий Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Сын: Потримай Яков Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Сын: Потримай Ефим Иванович

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Слаута Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Угнивенко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.11.1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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