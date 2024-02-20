Потримай Иван Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1818
Дата смерти16.11.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842
Сын: Потримай Харитон Иванович
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Сын: Потримай Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Сын: Потримай Николай Иванович
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евкова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1858
Сын: Потримай Василий Иванович
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Слаута Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Угнивенко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Потримай Екатерина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.11.1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука