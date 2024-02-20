Потримай Тихон Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1843
Дата смерти23.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1843
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1868
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.05.1870
Дочь: Сараковская Мавра Тихоновна
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.10.1871
Сын: Потримай Дионисий Тихонович
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.03.1874
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Потримай Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.09.1876
Дочь: Ефросиния Тихоновна
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.11.1877
Сын: Потримай Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.06.1879
Дочь: Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.10.1882
Дочь: Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мелания Тихоновна
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.08.1888
Дочь: Улита Тихоновна
Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
23.01.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука