(Потримай) Мелания Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потримай) Мелания Тихоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.01.1889

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Потримай Тихон Иванович

Мать: Потримай Надежда Захаровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.01.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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