Потримай Екатерина Семеновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1842
Сын: Потримай Харитон Иванович
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Сын: Потримай Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Сын: Потримай Николай Иванович
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евкова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1858
Сын: Потримай Василий Иванович
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Слаута Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Угнивенко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно