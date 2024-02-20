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Потримай Петр Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1849

Дата смерти

14.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1885

Сын: Потримай Георгий Петрович

Мать ребёнка: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.11.1886

Сын: Потримай Матвей Петрович

Мать ребёнка: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Олиферова Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
1893

Сын: Потримай Дементий Петрович

Мать ребёнка: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1899

Сын: Потримай Никита Петрович

Мать ребёнка: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1908

Сын: Потримай Федор Петрович

Мать ребёнка: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
14.02.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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