Потримай Петр Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1849
Дата смерти14.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1885
Сын: Потримай Георгий Петрович
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.11.1886
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Олиферова Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Потримай Дементий Петрович
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
14.02.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука