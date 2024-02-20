(Потримай) Акилина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потримай) Акилина Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1885

Сын: Потримай Георгий Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.11.1886

Сын: Потримай Матвей Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Олиферова Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
1893

Сын: Потримай Дементий Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1899

Сын: Потримай Никита Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1908

Сын: Потримай Федор Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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