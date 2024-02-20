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Потримай Федор Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1908

Дата смерти

04.11.1919

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Потримай Петр Иванович

Мать: Акилина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.11.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-простуда
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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