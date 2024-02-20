Потримай Николай Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1845
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.08.1877
Сын: Потримай Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Потримай Елена Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.10.1879
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Потримай Елена Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.06.1882
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Потримай Елена Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.09.1883
Сын: Потримай Никонор Николаевич
Мать ребёнка: Потримай Елена Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно