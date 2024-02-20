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Потримай Никонор Николаевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

19.09.1883

Дата смерти

25.07.1885

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1883

Отец: Потримай Николай Иванович

Мать: Потримай Елена Трофимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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