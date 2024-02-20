Потримай Харитон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотримай Харитон Иванович

Потримай Харитон Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1870

Дочь: Варвара Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.02.1872

Дочь: Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.05.1873

Сын: Потримай Иван Харитонович

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.08.1875

Дочь: Соломония Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.01.1878

Дочь: Мелания Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.10.1881

Дочь: Гликерия Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Харитина Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: Анастасия Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Ольга Харитоновна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close