Потримай Евдокия Григорьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1870
Дочь: Варвара Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.02.1872
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.05.1873
Сын: Потримай Иван Харитонович
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.08.1875
Дочь: Соломония Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.01.1878
Дочь: Мелания Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.10.1881
Дочь: Гликерия Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: Харитина Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1885
Дочь: Анастасия Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.07.1888
Дочь: Ольга Харитоновна
Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно