Потримай Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Евдокия Григорьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1870

Дочь: Варвара Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.02.1872

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.05.1873

Сын: Потримай Иван Харитонович

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.08.1875

Дочь: Соломония Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.01.1878

Дочь: Мелания Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.10.1881

Дочь: Гликерия Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Харитина Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: Анастасия Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Ольга Харитоновна

Отец ребёнка: Потримай Харитон Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Харитон Иванович

Смерть
Неизвестно
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