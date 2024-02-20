(Потримай) Анастасия Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потримай) Анастасия Харитоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.03.1885

Дата смерти

13.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1885

Отец: Потримай Харитон Иванович

Мать: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
13.03.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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