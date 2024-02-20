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(Потримай) Анна Харитоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

01.02.1872

Дата смерти

26.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1872

Отец: Потримай Харитон Иванович

Мать: Потримай Евдокия Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.02.1972
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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