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(Потримай) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.10.1880

Дочь: Наталья Н/Рожд.

Отец ребёнка: Угнивенко Павел Дмитриевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
11.01.1881

Муж: Угнивенко Павел Дмитриевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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