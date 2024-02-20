(Потримай) Евфросиния Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.10.1880
Дочь: Наталья Н/Рожд.
Отец ребёнка: Угнивенко Павел Дмитриевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
11.01.1881
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно