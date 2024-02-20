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Угнивенко Павел Дмитриевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.10.1880

Дочь: Наталья Н/Рожд.

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
11.01.1881

Жена: Евфросиния Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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