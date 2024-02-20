Угнивенко Павел Дмитриевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1880
Дочь: Наталья Н/Рожд.
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
11.01.1881
Жена: Евфросиния Ивановна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно