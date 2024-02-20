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Потримай Порфирий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.09.1870

Дочь: Пелагея Порфирьевна

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.08.1872

Сын: Потримай Фотий Порфирьевич

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.09.1874

Сын: Потримай Евстафий Порфирьевич

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.01.1876

Сын: Потримай Феоктист

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.08.1878

Сын: Потримай С ? Порфирьевич

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Порфирьева

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.10.1880

Дочь: Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Агафия Порфирьевна

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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