Потримай Порфирий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1843
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.09.1870
Дочь: Пелагея Порфирьевна
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.08.1872
Сын: Потримай Фотий Порфирьевич
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.09.1874
Сын: Потримай Евстафий Порфирьевич
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.01.1876
Сын: Потримай Феоктист
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.08.1878
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Порфирьева
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.10.1880
Дочь: Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Агафия Порфирьевна
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно