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(Потримай) Мария Порфирьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

29.10.1880

Дата смерти

28.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1880

Отец: Потримай Порфирий Иванович

Мать: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.12.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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