Угнивенко (Потримай) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Потримай) Пелагея Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.05.1881

Муж: Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.03.1886

Сын: Угнивенко Георгий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1889

Сын: Угнивенко Борис Пантелеймонович

Отец ребёнка: Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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