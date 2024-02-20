Угнивенко (Потримай) Пелагея Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.05.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.03.1886
Сын: Угнивенко Георгий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Угнивенко Пантелеймон Тарасович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1889
Сын: Угнивенко Борис Пантелеймонович
Отец ребёнка: Угнивенко Пантелеймон Тарасович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно