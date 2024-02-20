Угнивенко Борис Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгнивенко Борис Пантелеймонович

Угнивенко Борис Пантелеймонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Мать: Угнивенко Пелагея Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.06.1911

Сын: Угнивенко Петр Борисович

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Силина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Силина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Домникия Силина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close