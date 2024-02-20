Угнивенко Пантелеймон Тарасович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Угнивенко Тарас Гордеевич
Мать: Угнивенко Агафия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.05.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.03.1886
Сын: Угнивенко Георгий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Угнивенко Пелагея Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1889
Сын: Угнивенко Борис Пантелеймонович
Мать ребёнка: Угнивенко Пелагея Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно