Угнивенко Георгий Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Георгий Пантелеймонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

23.03.1886

Дата смерти

15.08.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886

Отец: Угнивенко Пантелеймон Тарасович

Мать: Угнивенко Пелагея Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.08.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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