Угнивенко Георгий Пантелеймонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения23.03.1886
Дата смерти15.08.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.08.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука