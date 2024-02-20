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Угнивенко Домникия Силина

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.06.1911

Сын: Угнивенко Петр Борисович

Отец ребёнка: Угнивенко Борис Пантелеймонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Угнивенко Борис Пантелеймонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Борис Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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