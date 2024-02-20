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Угнивенко Петр Борисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.06.1911

Дата смерти

01.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1911

Отец: Угнивенко Борис Пантелеймонович

Мать: Угнивенко Домникия Силина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.10.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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