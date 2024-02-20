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Потримай Андрей Тихонович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

08.11.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Потримай Тихон Иванович

Мать: Потримай Надежда Захаровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1880

Сын: Потримай Иван Андреевич

Мать ребёнка: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887

Жена: Потримай Ксения Саввична

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 223 /.
Рождение ребёнка
08.11.1888

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.02.1911

Сын: Потримай Федор Андреевич

Мать ребёнка: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Потримай Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.04.1912

Сын: Потримай Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.11.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-восп.легких
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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