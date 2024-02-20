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Потримай Иван Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Потримай Андрей Тихонович

Мать: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.10.1911

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.09.1913

Сын: Потримай София Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.02.1915

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.05.1917

Сын: Потримай Федор Иванович

Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.10.1918

Сын: Потримай Петр Иванович

Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.03.1921

Сын: Потримай Иван Иванович

Мать ребёнка: Потримай Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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