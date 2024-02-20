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Потримай Федор Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

10.05.1917

Дата смерти

16.05.1917

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1917

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.05.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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