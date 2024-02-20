Потримай Анна Феодосиевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1911
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.09.1913
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.02.1915
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.05.1917
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.10.1918
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.03.1921
Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно