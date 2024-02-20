Потримай (Корсунова) Ксения Саввична
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 223 /.
Рождение ребёнка
08.11.1888
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.02.1911
Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1912
Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.04.1912
Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно