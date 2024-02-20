Потримай (Корсунова) Ксения Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотримай (Корсунова) Ксения Саввична

Потримай (Корсунова) Ксения Саввична

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1880

Сын: Потримай Иван Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Потримай Андрей Тихонович

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 223 /.
Рождение ребёнка
08.11.1888

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.02.1911

Сын: Потримай Федор Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Потримай Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.04.1912

Сын: Потримай Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Тихонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close