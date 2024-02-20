Корсунова (Грекова) Анастасия Андреевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: Грек Андрей Семенович
Мать: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Губарева Ксения Саввична
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
03.11.1852
Троицкая церковь Июмского уезда слободы Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Скрипка Миланья Саввовна
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.05.1862
Дочь: Ирина Саввична
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Корсун Михаил Саввин
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Потримай Ксения Саввична
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.09.1873
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 28 / , м/к - 1873г. / зап.№ 34 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.06.1876
Дочь: Акелина Саввична
Отец ребёнка: Корсунов Савва Евстафьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО,Ф-265-1-3/ лист № 104 / ,м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слободв кравая Лука
Смерть
Неизвестно