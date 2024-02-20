Грек Феодосия Андреевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
С 1830
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Корсунова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839
Сын: Грек Яков Андреевич
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно