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Грек Феодосия Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1830

Муж: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Корсунова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Грек Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839

Сын: Грек Яков Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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