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Грек Яков Андреевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Грек Андрей Семенович

Мать: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865

Сын: Грек Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1865

Жена: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Прийменко Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.10.1870

Сын: Грек Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-29,зап-48
Рождение ребёнка
23.02.1875

Дочь: Фиона /Фаина/ Яковлевна

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-15,зап-18
Рождение ребёнка
15.02.1879

Дочь: Мелания Яковлевна

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.08.1881

Сын: Грек Демид Яковлевич

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.05.1884

Дочь: Агафия Яковлевна

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-12,зап-31
Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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