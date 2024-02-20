Грек Яков Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения26.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.10.1870
Отец: Грек Яков Андреевич
Мать: Грек Христина Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-29,зап-48
Крещение
26.10.1879
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Крестьянин-собственник д.Лаврентьевки Филипп Иосифович Рябовол и Криволукского гос.крестьянина Петра Андреевича Патримая жена Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1890
Жена: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1895
Сын: Грек Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука ( Сталинская обл.,Лиманский р-н )
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.02.1913
Дочь: Евфросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-117,зап-11
Рождение ребёнка
06.01.1917
Сын: Грек Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно