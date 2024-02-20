Грек Василий Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1890
Отец: Грек Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-23,зап-39
Бракосочетание
До 1911
Жена: Грек Параскева Сергеевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1917
Сын: Грек Иван Васильевич
Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепотько Арина Васильевна
Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна
Смерть
Неизвестно