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Грек Василий Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Грек Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Прохоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1909

Сын: Грек Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-23,зап-39
Бракосочетание
До 1911

Жена: Грек Параскева Сергеевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Грек Иван Васильевич

Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепотько Арина Васильевна

Мать ребёнка: Грек Параскева Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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