Грек Параскева Сергеевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-23,зап-39
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1917
Сын: Грек Иван Васильевич
Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепотько Арина Васильевна
Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно