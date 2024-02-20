Грек Григорий Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Грек Василий Яковлевич
Мать: Грек Параскева Сергеевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Анастасия Владимировна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Горбанева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия Владимировна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Киркач Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия Владимировна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Владимировна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Донецкая обл. г. северск Украина