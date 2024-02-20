Киркач (Грек) Татьяна Григорьевна
Место рожденияСл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Дата рождения1944
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Грек Григорий Васильевич
Мать: Анастасия Владимировна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
05.04.1965
Сын: Киркач Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Киркач Григорий Кириллович
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киркач Григорий Кириллович
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Украина Донецкая обл.,г.Краматорск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н,с.Кривая Лука