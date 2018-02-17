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Киркач Виктор Григорьевич

Место рождения

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука

Дата рождения

05.04.1965

Дата смерти

17.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1944 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1965

Отец: Киркач Григорий Кириллович

Мать: Киркач Татьяна Григорьевна

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 11.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н г. Красный Лиман
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2018
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н п. Дробышево
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н п. Дробышево
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