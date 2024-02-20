Киркач Григорий Кириллович
Место рождениядонецкая обл боровской рн с.новый мир
Дата рождения12.08.1942
Дата смерти?.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1965
Сын: Киркач Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Киркач Татьяна Григорьевна
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киркач Татьяна Григорьевна
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1994
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н п. Дробышево