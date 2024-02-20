(Корсун) Анастасия Владимировна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения24.12.1912
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 87 /, м/к-1912г... / зап.№ 62 /
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Грек Григорий Васильевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Горбанева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Грек Григорий Васильевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Киркач Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Грек Григорий Васильевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
кривая лука
Похороны
Неизвестно
кривая лука