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(Корсун) Анастасия Владимировна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

24.12.1912

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912

Отец: Корсун Владимир Иосифович

Мать: Корсун Олимпиада Владимировна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 87 /, м/к-1912г... / зап.№ 62 /
Рождение ребёнка
1936

Сын: Грек Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Грек Григорий Васильевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Горбанева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Грек Григорий Васильевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Киркач Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Грек Григорий Васильевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грек Григорий Васильевич

Смерть
1981
кривая лука
Похороны
Неизвестно
кривая лука
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